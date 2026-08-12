Забрали з собою "друга": двоє сп'янілих чоловіків викрали триметрового крокодила

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Сергій Кречмаровський
Традиційні німецькі народні фестивалі відомі не лише пивом та атракціонами, а й курйозними правопорушеннями. На відомому баварському ярмарку Gäubodenvolksfest у місті Штраубінг двоє нетверезих відвідувачів вирішили забрати із собою дуже специфічний "трофей". Варто зазначити, що Gäubodenvolksfest — це другий за величиною народний фестиваль у Баварії після знаменитого Октоберфесту, який щороку приваблює понад мільйон відвідувачів.
Крокодил / Фото: Pixabay
У перший же день фестивалю чоловіки витягли з атракціону "Будинок жахів" (Geisterbahn) величезну триметрову пластикову фігуру крокодила та попрямували з нею до виходу з території свята.
Коштовний реквізит: за даними поліції, викрадена фігура крокодила є професійним декором для кімнати жахів і оцінюється приблизно у 5 000 євро.
Затримання біля виходу: сп'янілі чоловіки йшли з гігантською рептилією в бік виходу з території фестивалю, де їх зупинили та затримали правоохоронці.
Кримінальне провадження: поліція розпочала стосовно обох чоловіків кримінальне провадження за підозрою у крадіжці.
Пригоди не закінчилися: приблизно через годину після інциденту з крокодилом один із підозрюваних, 23-річний чоловік, потрапив у ще один скандал — на автовокзалі він ударив 21-річного юнака кулаком в обличчя.
Окрім розслідування справи про викрадення майна, правоохоронці також перевіряють чоловіків на причетність до інших дрібних правопорушень на території ярмарку того вечора.