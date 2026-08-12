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Забрали з собою "друга": двоє сп'янілих чоловіків викрали триметрового крокодила

Незвичайний інцидент стався у перший день традиційного ярмарку в Баварії. Нетверезі гості свята винесли з кімнати жахів реквізит вартістю 5 тисяч євро.

12 серпня 2026, 17:47
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Сергій Кречмаровський

Традиційні німецькі народні фестивалі відомі не лише пивом та атракціонами, а й курйозними правопорушеннями. На відомому баварському ярмарку Gäubodenvolksfest у місті Штраубінг двоє нетверезих відвідувачів вирішили забрати із собою дуже специфічний "трофей".  Варто зазначити, що Gäubodenvolksfest — це другий за величиною народний фестиваль у Баварії після знаменитого Октоберфесту, який щороку приваблює понад мільйон відвідувачів.

Забрали з собою "друга": двоє сп'янілих чоловіків викрали триметрового крокодила

Крокодил / Фото: Pixabay

У перший же день фестивалю чоловіки витягли з атракціону "Будинок жахів" (Geisterbahn) величезну триметрову пластикову фігуру крокодила та попрямували з нею до виходу з території свята.

Полювання на пластикового алігатора

  • Коштовний реквізит: за даними поліції, викрадена фігура крокодила є професійним декором для кімнати жахів і оцінюється приблизно у 5 000 євро.

  • Затримання біля виходу: сп'янілі чоловіки йшли з гігантською рептилією в бік виходу з території фестивалю, де їх зупинили та затримали правоохоронці.

  • Кримінальне провадження: поліція розпочала стосовно обох чоловіків кримінальне провадження за підозрою у крадіжці.

  • Пригоди не закінчилися: приблизно через годину після інциденту з крокодилом один із підозрюваних, 23-річний чоловік, потрапив у ще один скандал — на автовокзалі він ударив 21-річного юнака кулаком в обличчя.

  • Окрім розслідування справи про викрадення майна, правоохоронці також перевіряють чоловіків на причетність до інших дрібних правопорушень на території ярмарку того вечора.

  • Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, що яхта Марка Цукерберга потрапила у скандал через відмову допомогти катеру на Алясці.




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    Джерело: https://www.welt.de/regionales/bayern/article6a77098a35268e50270228ad/maenner-klauen-plastikkrokodil-auf-festgelaende-in-straubing.html
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