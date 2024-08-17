Замораживании финансовой, а затем и военной поддержки Киева: на что намекают в Берлине

Текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины, в оппозиции говорят о замораживании финансовой, а затем и военной поддержки Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Германия. Фото: из открытых источников

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца, хотя уже одобренные материалы в большинстве случаев продолжают поставляться.

Причиной этого являются меры жесткой экономии со стороны канцелярии и министерства финансов. Соответствующую просьбу министр финансов Кристиан Линднер передал в письме к министру обороны Борису Писториусу 5 августа.

Издание отмечает, что запрет уже действует и ситуация для Украины также может вскоре ухудшиться, поскольку запланированную военную поддержку планируют сократить почти вдвое в следующем году, а затем уменьшить до менее чем десятой части от нынешней суммы в 2027 году.

С точки зрения Министерства финансов, однако, все выглядит иначе. Письмо Линднера от 5 августа, которое есть в распоряжении FAS, показывает, что он не ожидает внезапного сокращения средств для Украины. Правда, деньги теперь будут поступать не из федерального бюджета, а из замороженных активов российского центрального банка.

Союзники Украины конфисковали около 300 миллиардов долларов после масштабной атаки РФ, и страны G7 на своем саммите в Италии решили использовать поступления от этих денег для финансирования 50-миллиардного кредита для Киева. Теперь Линднер ожидает, что Украина использует эти деньги для "покрытия значительной части своих военных потребностей".

Если бы это произошло, немецкие деньги некоторое время были бы не нужны. Однако решение стран G7 еще далеко от реализации и является юридически противоречивым. Продолжаются международные переговоры, и никто ни в одном из федеральных ведомств, с которыми общалась FAS, не знает, сколько месяцев пройдет, прежде чем деньги наконец поступят.

Один из собеседников в немецком правительстве сказал, что достигнута та грань, за которой Германия больше не может давать Украине никаких обещаний. Это стало бы выполнением предвыборного требования "Альтернативы для Германии", партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт и председателя саксонского ХДС Михаэля Кречмера как можно быстрее прекратить поддержку Украины оружием.

Это подтверждают и в бюджетном комитете Бундестага: сейчас "новые заказы для Украины не размещаются, поскольку они больше не финансируются". С ним соглашается Инго Гедехенс, бюджетный политик от оппозиционного ХДС: "Со дня на день Олаф Шольц и его коалиция замораживают финансовую, а, следовательно, и военную поддержку Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — посол Германии рассказал, поступают ли от Кремля сигналы о готовности начать переговоры.



