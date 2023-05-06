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Запрет украинского и российского флага: Германия пересмотрела свое решение

Украинские активисты обжаловали решение о запрете украинского флага 8 и 9 мая в суде

сегодня, 11:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Административный суд Берлина отменил запрет на флаги Украины 8 и 9 мая. В то же время вывешивание российских флагов в эти дни остается под запретом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "rbb".

Запрет украинского и российского флага: Германия пересмотрела свое решение

Флаг Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, суд удовлетворил жалобу украинской организации "Вече" и отменил запрет на размещение флагов Украины возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. В суде объяснили, что не было никаких доказательств того, что Гражданская безопасность находится под угрозой.


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Адвокат "вече" Патрик Хайнеманн подчеркнул, что административный суд подтвердил юридическое заключение – запрет на украинские флаги является незаконным.

"Любой, кто использует свое фундаментальное право публично идентифицировать себя как украинскую нацию и признать свои исторические жертвы в разгроме национал-социализма, не является угрозой гражданской безопасности", – пояснил Хайнеманн.

Отмечается, что полиция Берлина еще может обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.

Напомним, ранее полиция Берлина запретила демонстрировать российские и украинские флаги возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на 8 и 9 мая.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.




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Источник: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2023/05/berlin-2-weltkrieg-gedenken-ende-flaggen-ukraine-russland.html
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