Защищаем русские склады, а не мирных украинцев: в Германии жестко раскритиковали Шольца

Депутат немецкого Бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" Робин Вагенер призвал разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по военным объектам России. Он подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждается в немецкой политической среде, в частности, об этом он сказал в интервью "Главкому".

Олаф Шольц

Вагенер отметил, что не понимает, почему Германия больше защищает российские военные объекты, чем мирные жители Украины. По его мнению, гораздо сложнее и дороже защищать украинские города от ракетных ударов, чем уничтожать военные цели на территории РФ, откуда эти атаки производятся.

"Мы должны позволить Украине использовать свое собственное оружие. И мы говорим именно об украинском оружии, потому что в тот момент, когда поставили оружие в Украину – оно уже не наше, оно украинское. И я выступаю за это в Германии. Мы, "Зеленые" , это лоббируем. И мы делаем все возможное и невозможное в таких дебатах", — сказал политик.

Вагенер также выступил за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, танков и боевых машин пехоты. Однако он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц пока не поддерживает идею предоставления Украине возможности использовать дальнобойное оружие для ударов по России.

"На данный момент он не поддерживает идею позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием. Эта дискуссия продолжается, но я не могу сказать вам, каким будет результат", — признал Вагенер.

Депутат добавил, что сейчас продолжаются дебаты по передаче Taurus, но этот вопрос требует единодушного решения, которое остается сложным из-за позиции Социал-демократической партии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Германии шокировали заявлением о том, что Шольц действительно поддерживает Россию и хочет ее победы в войне.



