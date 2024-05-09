Зеленский и Порошенко больше не в розыске в РФ: что произошло

С официального сайта российского Министерства внутренних дел исчезли карточки об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Украины Петра Порошенко. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Медиазона".

Зеленский и Порошенко. Фото: из открытых источников

Отмечается, что карточки розыска исчезли вскоре после того, как 4 мая их случайно нашли пропагандисты государственного российского агентства "РИА Новости".

"Медиазона" пишет, что обоих президентов Украины добавила в розыск дежурная часть МВД России в оккупированной Донецкой области. Произошло это не позднее 22 февраля, но карточки розыска заметили только в начале мая.

СМИ отмечает, после того как карточки обнаружили, 6 мая МВД выступило с нехарактерным для ведомства комментарием, что оно было лишь „техническим исполнителем" при объявлении в розыск.

"В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимают СК России и его территориальные подразделения", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — как и предупреждала украинская разведка, Россия запустила план дестабилизации Украины. Среди прочего – объявила в розыск действующего президента Владимира Зеленского, а также его предшественника – Петра Порошенко. В МИД Украины назвали подобные действия страны-агрессора свидетельством отчаяния России. И напомнили об ордере Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений. Представители американского Института исследования войны (ISW) считают, что Россия начала информационную кампанию "Майдан 3" для дискредитации украинской прозападной власти и в надежде дипломатически изолировать нашу страну. Как грамотно отражать подобные информационные атаки и проводить свои? Есть ли у РФ шанс с "Майданом 3"? Почему мы так мало говорим о том, что легитимность самого Путина, инаугурация которого состоялась 7 мая, мягко говоря, под вопросом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



