Зачем Кремлю Майдан 3 и розыск президентов Украины: как можно переиграть Путина

Как и предупреждала украинская разведка, Россия запустила план дестабилизации Украины. Среди прочего – объявила в розыск действующего президента Владимира Зеленского, а также его предшественника – Петра Порошенко. В МИД Украины назвали подобные действия страны-агрессора свидетельством отчаяния России. И напомнили об ордере Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений. Представители американского Института исследования войны (ISW) считают, что Россия начала информационную кампанию "Майдан 3" для дискредитации украинской прозападной власти и в надежде дипломатически изолировать нашу страну. Как грамотно отражать подобные информационные атаки и проводить свои? Есть ли у РФ шанс с "Майданом 3"? Почему мы так мало говорим о том, что легитимность самого Путина, инаугурация которого намечена на 7 мая, мягко говоря, под вопросом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Важным индикатором будет приезд гостей на путинскую инаугурацию 7 мая

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает, что попытка организации путча в Украине близится к провалу, но информационные атаки будут продолжаться и усиливаться.

"Спецслужбы противника пытаются использовать дату 20 мая для дестабилизации ситуации в Украине. Юридические предпосылки для этого отсутствуют, так как принцип непрерывности власти присутствует и в украинской Конституции, и в международном праве. Объявление в розыск на территории РФ президента Украины вообще не имеет никаких правовых последствий, поэтому единственной причиной такого шага, вероятно, была необходимость создать информационный повод для вечерних новостей", – считает эксперт.

Он обращает внимание, что информационные кампании проводятся и на иностранную аудиторию. Но международная легитимность президента Зеленского остается такой же бесспорной, несмотря на все потраченные усилия и средства противника, подчеркивает Игорь Попов.

"Генсек НАТО Столтенберг, к примеру, привез в Киев персональное приглашение для Зеленского к участию в саммите НАТО в июле. Также президент Украины продолжит свою дипломатическую работу и в двусторонних форматах, и на международных форумах топ-уровня, таких как саммит G7 или заседание Совета ЕС. Высокое и многочисленное представительство ожидается на Глобальном Саммите мира в Швейцарии", – отмечает эксперт.

По его словам, внутренняя легитимность президентской власти в Украине также остается высокой. Российские спецслужбы не нашли достаточно желающих для участия в путче, несмотря на выделенные для этого средства. Даже украинская оппозиция не ставит вопрос легитимности под сомнение, акцентирует Игорь Попов.

"В то же время, – продолжает он, – российское руководство сталкивается с падением уровня своих международных контактов. Важным индикатором будет приезд гостей на путинскую инаугурацию 7 мая. А на 8-е специально назначено заседание Совета ЕвразЭс, чтобы собрать накануне хотя бы лидеров стран, входящих в эту организацию. На этой неделе проходит визит Си Цзиньпина в Европу, но вряд ли посещение Москвы войдет в его планы".

Украинское общество сталкивается со многими проблемами, вызванными войной РФ против нашей страны. Но использовать эти проблемы для организации заговора или ослабления украинской власти противнику не удается. Хотя планы утверждены, и в мае заготовленные информационные операции будут продолжены, резюмирует Игорь Попов.

Играть в оппозицию власти не очень конструктивно

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

"Россия одновременным объявлением в розыск и Порошенко, и Зеленского просто сигнализирует упрямой Банковой, что вся украинская политика имеет единственную цель – ликвидацию путинизма. Поэтому играть в оппозицию власти не очень конструктивно, пора создавать военный кабинет".

Самое смешное то, отмечает эксперт, что на самом деле этим объявлением кремлевцы ничего не достигают, кроме краткосрочного медийного эффекта.

"А в более дальней перспективе – лишь подтверждение того, что РФ превратилась в filed state (несостоявшееся государство), с незафиксированными границами, с невозможностью пользоваться международными арбитражами. Ведь Россия поставила внутреннее право выше международного", – поясняет Владимир Цыбулько.

Нужно противодействовать планам Путина

По словам политического эксперта Светланы Кушнир, российская пропаганда целенаправленно продвигает идею сопротивления официальным украинским властям. Потому в РФ начали подавать в розыск украинских президентов, чиновников, командующих.

"Все эти технологии "майданов-3" и т.д. – российский фарс, который не будет иметь никаких правовых последствий. В отличие от "розыскных" объявлений МВД РФ, Международный уголовный суд на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне реальным. И подлежит исполнению в 123 государствах мира", – напоминает эксперт.

Однако, продолжает она, Кремль изо всех сил пытается дискредитировать легитимность украинской власти. Делая ставку на якобы "проблему 20 мая" (мол, после этого Зеленский вроде как и не президент), чтобы раздуть сопротивление и ненависть.

"В то же время, в легитимности украинского президента сомнение нет, тогда как всё больше стран не признают легитимность самого Путина, – отмечает Светлана Кушнир. – Ну, а Россия таким образом сама блокирует возможность своего участия в мирных переговорах с украинской стороной. Что является лучшим свидетельством нежелание Кремля договариваться. Путинский режим сигнализирует, что сделал ставку на свержение законной украинской власти – и надеется насадить украинцам господство своих марионеток, как это было в Чечне и есть на наших временно оккупированных территориях".

Противодействовать этому нужно, не поддаваясь на провокации и максимально помогая ВСУ, поясняет эксперт.

А вот тему нелегитимности Путина следует раскручивать, уверена она. Ведь тот, по сути, является диктатором и узурпатором президентских полномочий. О чем напоминает украинский МИД. Как и о том, что проведенные выборы на временно оккупированных территориях и принуждение к участию в них украинских граждан – преступление, согласно международному праву. И дает основания не признавать избрание президента РФ.

"Путин руководит Россией почти четверть века, – напоминает Светлана Кушнир. – За это время ручной Госдумой, по принуждению Кремля, была неоднократно нарушена и изменена Конституция РФ. Обнулились сроки Путина. Всё – лишь бы сохранить власть одного человека. Современная Россия на протяжении последних лет ХХ и почти 20-х годов ХХІ веков системно превращалась в милитарное и тоталитарное государство. В ней как класс уничтожена любая оппозиция (от Лимонова до Немцова), систематически нарушаются права человека, отсутствуют независимые медиа. Конечно, при таких условиях в России невозможны альтернативные выборы. Поэтому Украина утверждает, что и выборы 2024 года в РФ, как и многие ранее, фальсифицированы. Есть множество подтверждений этому в виде зафиксированных вбросов бюллетеней на отдельных участках, а тот же математический анализ объявленных результатов не подтверждает победу Путина. Псевдоизбирательные процедуры на временно оккупированных территориях Украины, охватившие сотни тысяч наших граждан, в нарушение всех норм международного права, превратили выборы Путина в кровавый фарс. Международное сообщество должно, наконец, указать Путину его место – нелегитимного узурпатора".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему санкции Запада не мешают РФ продолжать войну: какие меры могут сработать.



