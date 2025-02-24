logo

BTC/USD

88818.38

ETH/USD

2415.09

LTC/USD

111.72

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Подсчитали голоса на всех участках: кто победил и теперь станет вероятным канцлером
commentss НОВОСТИ Все новости

Подсчитали голоса на всех участках: кто победил и теперь станет вероятным канцлером

Блок Мерца одерживает победу на выборах в Бундестаг

24 февраля 2025, 06:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрав 28,5% голосов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Федеральной избирательной комиссии Германии.

Подсчитали голоса на всех участках: кто победил и теперь станет вероятным канцлером

Германия. Фото: из открытых источников

По данным избирательной комиссии, голоса подсчитали во всех 299 округах.

На втором месте – "Альтернатива для Германии", которая получила 20,8%.

Третья позиция с результатом 16,4% голосов избирателей – у Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца.

За "Зеленых" и "Левых" проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.                                                              

Другие партии не преодолели 5% барьера и не попали в Бундестаг.                                                                                                                                        

Напомним, результаты экзитполов на досрочных парламентских выборах в Германии свидетельствовали о том, что правоцентристские христианские демократы (ХДС/ХСС) получили наибольшее количество мест – 29%.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" почти удвоила свой результат 2021 года, получив 19,5% – рекордный показатель для себя на федеральном уровне.

На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с результатом 16% – новый исторический минимум для социал-демократов.

Читайте также на портале "Комментарии" — претендент на пост канцлера в Германии Мерц жестко высказался о заявлениях Дональда Трампа об Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bundeswahlleiterin.de/bundestagswahlen/2025/ergebnisse/bund-99.html#stimmentabelle10
Теги:

Новости

Все новости