Знаменитый футбольный арбитр тайно женился на коллеге из Германии

Один из лучших арбитров в истории футбола 49-летний англичанин Ховард Уэбб тайно женился на рефери из Германии — 42-летней Бибиане Штайнхаус, которая в 2017 году стала первой женщиной-арбитром, отработавшей на матче мужской Бундеслиги. Об этом сообщает Bild.

Ховард Уэбб (фото из открытых источников)

"Да, это правда, — цитирует Бибиану Штайнхаус-Уэбб немецкое издание. — Мы поженились в марте, во время последнего международного перерыва, и очень счастливы. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений мы с Ховардом смогли сделать этот важный шаг только вдвоем. Не допустили даже свидетелей. Конечно, медового месяца тоже не было".

Штайнхаус — экс-футболистка, ставшая арбитром. В прошлом году лучшая женщина-рефери мира 2013, 2014, 2017 и 2018 годов завершила судейскую карьеру матчем за Суперкубок Германии между мужскими командами "Баварии" и дортмундской "Боруссии", хотя продолжает работать на поединках Бундеслиги в качестве видеоассистента VAR.

Напомним, 11 апреля в США состоялся вечер бокса, одним из главных боев которого стал поединок между россиянином Максимом Власовым (45 побед, 26 из них — нокаутом, 4 поражения) и американцем Джо Смитом-младшим (27 побед, 21 из них — нокаутом, 3 поражения).

Бой, на кону которого стоял вакантный чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе, продлился все 12 раундов, и судьи раздельным решением (114:114, 115:113, 116:112) отдали победу Смиту-младшему.

Одним из наиболее внимательных зрителей поединка был украинский боксер Александр Гвоздик, объявивший о завершении карьеры после поражения от Артура Бетербиева в объединительном бою в октябре 2019 года. За ходом противостояния уроженец Харькова, проживающий в американском Окснарде, наблюдал по телевизору.

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