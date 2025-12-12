Из-за вспышки птичьего гриппа Лейпцигский зоопарк в Германии уничтожил всех своих пеликанов, передает BILD. Сначала от вируса погиб один кудрявый пеликан, затем заболело еще одно животное, и в связи с этим ветеринарная служба приказала уничтожить семерых пеликанов, чтобы оставить птиц в зоопарке.

Зоопарк Лейпцига был вынужден убить всех пеликанов: причины

"Коварный и опасный вирус"

По словам руководства, этот шаг был сделан, чтобы сделать невозможным дальнейшее распространение гриппа. К середине этой недели было протестировано 350 животных, и все получили отрицательный результат.

"События через неделю показывают, насколько коварен и опасен этот вирус", — заявил директор зоопарка Йорг Юнхольд. — "Потеря пеликанов горькая, но нужная. Мы продолжим делать все, чтобы защитить животных"

Организация защиты животных Peta заявила: "Мы призываем зоопарк не заводить новых птиц, а полностью прекратить их содержание".

