Зоопарк Лейпцига был вынужден убить всех пеликанов: причины

Из-за вспышки птичьего гриппа Лейпцигский зоопарк в Германии уничтожил всех своих пеликанов, передает BILD. Сначала от вируса погиб один кудрявый пеликан, затем заболело еще одно животное, и в связи с этим ветеринарная служба приказала уничтожить семерых пеликанов, чтобы оставить птиц в зоопарке.
"Коварный и опасный вирус"
По словам руководства, этот шаг был сделан, чтобы сделать невозможным дальнейшее распространение гриппа. К середине этой недели было протестировано 350 животных, и все получили отрицательный результат.
"События через неделю показывают, насколько коварен и опасен этот вирус", — заявил директор зоопарка Йорг Юнхольд. — "Потеря пеликанов горькая, но нужная. Мы продолжим делать все, чтобы защитить животных"
Организация защиты животных Peta заявила: "Мы призываем зоопарк не заводить новых птиц, а полностью прекратить их содержание".
