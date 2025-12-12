logo

Германия Зоопарк Лейпцига был вынужден убить всех пеликанов: причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зоопарк Лейпцига был вынужден убить всех пеликанов: причины

12 декабря 2025, 18:53
Автор:
Недилько Ксения

Из-за вспышки птичьего гриппа Лейпцигский зоопарк в Германии уничтожил всех своих пеликанов, передает BILD. Сначала от вируса погиб один кудрявый пеликан, затем заболело еще одно животное, и в связи с этим ветеринарная служба приказала уничтожить семерых пеликанов, чтобы оставить птиц в зоопарке.

Зоопарк Лейпцига был вынужден убить всех пеликанов: причины

"Коварный и опасный вирус"

По словам руководства, этот шаг был сделан, чтобы сделать невозможным дальнейшее распространение гриппа. К середине этой недели было протестировано 350 животных, и все получили отрицательный результат.

"События через неделю показывают, насколько коварен и опасен этот вирус", — заявил директор зоопарка Йорг Юнхольд. — "Потеря пеликанов горькая, но нужная. Мы продолжим делать все, чтобы защитить животных"

Организация защиты животных Peta заявила: "Мы призываем зоопарк не заводить новых птиц, а полностью прекратить их содержание".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Шепетовском районе Хмельнитчины резко увеличилось количество волков – и вместе с этим увеличились ночные атаки на домашних животных. Охотники фиксируют, что популяция хищников за год выросла с восьми до шестнадцати особей, то есть вдвое. Местные жители сообщают о загрызенных овец, телят и коз, а также о волках, которые все чаще появляются прямо у человеческих подворий.

Об этом рассказал глава Шепетовского районного общества охотников и рыболовов Юрий Пикус в комментарии "Суспильному". По его словам, на ситуацию повлияли миграция хищников и запрет охоты в лесах из-за военного положения. Отстрел волков официально разрешили с 1 ноября, однако реальные результаты пока нулевые – техника не заходит в лесные массивы, а в полях стоит несобранная кукуруза, где хищники легко прячутся. На прошлой неделе удалось подстрелить лишь несколько лис.



