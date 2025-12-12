Через спалах пташиного грипу Лейпцизький зоопарк у Німеччині знищив усіх своїх пеліканів, передає BILD. Спочатку від вірусу загинув один кучерявий пелікан, потім захворіла ще одна тварина, і у зв'язку з цим ветеринарна служба наказала знищити сімох пеліканів, щоб залишити птахів у зоопарку.

Зоопарк Лейпцига був змушений вбити всіх пеліканів: причини

"Підступний та небезпечний вірус"

За словами керівництва, цей крок було зроблено, щоб унеможливити подальше поширення грипу. На середину цього тижня було протестовано 350 тварин, і всі отримали негативний результат.

"Події за тиждень показують, наскільки підступний і небезпечний цей вірус", — заявив директор зоопарку Йорг Юнхольд. — "Втрата пеліканів гірка, але потрібна. Ми продовжимо робити все, щоб захистити тварин"

Організація захисту тварин Peta заявила: "Ми закликаємо зоопарк не заводити нових птахів, а повністю припинити їх утримання".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Шепетівському районі Хмельниччини різко побільшало вовків – і разом із цим збільшилися нічні атаки на свійських тварин. Мисливці фіксують, що популяція хижаків за рік зросла зі восьми до шістнадцяти особин, тобто удвічі. Місцеві жителі повідомляють про загризених овець, телят і кіз, а також про вовків, які все частіше з’являються просто біля людських обійсть.

Про це розповів голова Шепетівського районного товариства мисливців і рибалок Юрій Пікус у коментарі "Суспільному". За його словами, на ситуацію вплинули міграція хижаків та заборона полювання в лісах через воєнний стан. Відстріл вовків офіційно дозволили з 1 листопада, однак реальні результати поки нульові – техніка не заходить у лісові масиви, а в полях стоїть незібрана кукурудза, де хижаки легко ховаються. Минулого тижня вдалося вполювати лише кілька лисиць.