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Актера, сыгравшего Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари

Торжественная церемония с участием принца Уильяма состоялась в Виндзорском замке

сегодня, 05:33
Автор:

Ольга Чародий
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Британский актер Дэвид Суше, известный за роль детектива Эркюля Пуаро в детективном сериале "Пуаро Агаты Кристи", был удостоен звания рыцаря-бакалавра. Торжественная церемония с участием принца Уильяма состоялась в Виндзорском замке. Как сообщает Daily Mail, титул Дэвид Суше получил за свой вклад в драматургическое искусство и благотворительную деятельность.

Актера, сыгравшего Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари

Эркюль Пуаро - фото из открытых источников

Отмечается, что его должны были посвятить в рыцари еще в декабре прошлого года, но мероприятие пришлось отменить из-за положительного теста актера на коронавирус. Ранее принц Уильям посвятил бывшего ударника The Beatles Ринго Старра в рыцари. Поддержать музыканта в Букингемский дворец пришла жена Барбара Бах.

Напомним, британские и бельгийские исследователи установили личность предполагаемого прототипа Эркюля Пуаро — героя знаменитых детективных произведений английской писательницы Агаты Кристи. По их данным, речь идет о бельгийском жандарме по имени Жак-Жозеф Амуар, который во время первой мировой войны прибыл в Британию в качестве беженца вместе со своим сыном Люсьеном. Молодая Агата Кристи познакомилась с Амуаром-старшим, когда играла на фортепьяно для группы бельгийских беженцев в курортном городе Торквей на юге Англии 6 января 1915 года. Факт участия 24-летней Агаты Кристи и пожилого бельгийского жандарма в благотворительном вечере установил Майкл Клэпп. Его бабушка Элис Грэм Клэп помогала бельгийцам, бежавшим из своей страны от бедствий войны.

Майкл Клэпп обратился к сотрудникам архива Эрсталя, чтобы найти документы о жандарме. Выяснилось, что Жак-Жозеф Амуар родился в 1858 году, бежал из Бельгии в Британию в 1914 вместе со своим сыном Люсьеном, который в 1918 году умер в возрасте 18 лет, возможно, от гриппа-испанки. После окончания войны Жак-Жозеф Амуар вернулся в Бельгию, где скончался в 1944 году в возврате 86 лет. У жандарма была дочь, однако она переехала из Эрсталя после замужества и ее след потерялся. Бельгийские архивариусы надеются найти ее потомков.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10439257/David-Suchet-arrives-Windsor-Castle-knighthood-investiture-ceremony.html
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