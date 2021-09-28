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Англичане распивали пиво на могилах: из-за традиционного фестиваля вспыхнул скандал

Собранные средства с фестиваля потратят на реконструкцию церкви

сегодня, 14:50
Автор:

Козлова Альбіна

Фотографии англичан сидящих на кладбище и распивающих пиво возмутили пользователей соцсетей. За поведение англичан извинился настоятель церкви, на территории которой проходил традиционный фестиваль пива. Об этом сообщает The Times.

Англичане распивали пиво на могилах: из-за традиционного фестиваля вспыхнул скандал

Англичане пьют пиво во дворе церкви, фото Facebook / Norton and Billingham Info

На днях в церкви Святой Марии в Нортоне проходил фестиваль пива. Некоторые нортонцы возмущены фотографиями, на которых люди сидят на могилах и пьют алкоголь. Другие говорят, они рады, что люди могут где-то отдохнуть и что они не могли придумать лучшего способа поднять настроение во дворе храма.

Некоторые из местных жителей даже обвиняли представителей храма за то, что они позволили там празднования. Хотя люди сами выбрали это место. По словам Дэвида Додда, менеджера соорганизатора фестиваля пивоварни "Три брата", в будущем могилы будут ограждать и ставить знаки, что на могилах нельзя пить пиво.

Местные жители ежегодно собираются на фестиваль "Сент-Мэри-Нортон", где пивоварня "Три брата" продает 35 сортов пива и 17 сортов сидра. Средства, которые собирают во время фестиваля, тратят на реконструкцию церкви, построенной еще в 1020 году.

"В течение последних нескольких дней наши двери были вновь открыты для членов нашей местной общины, молодых и старых, пришедших наслаждаться нашим фестивалем пива, поддерживать местный бизнес и проводить время со старыми и новыми друзьями. Благодаря этому мы также смогли привлечь средства, чтобы помочь сохранить наше прекрасное здание, а также предложить пространство для дружбы и сообщества. К сожалению, фотографии, опубликованные в социальных сетях, вызвали значительный негатив, и мне очень жаль за это. Я расстроен тем, что это событие, которое, как мы надеялись, принесет радость и позитив в нашем сообществе, вызвало столько огорчения, и прошу прощения у всех, кто выразил свою обеспокоенность", — отметил Мартин, настоятель церкви Святой Марии.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании молодая мать убила ребенка.


Англичане распивали пиво на могилах: из-за традиционного фестиваля вспыхнул скандал - фото 2
Англичане распивали пиво на могилах: из-за традиционного фестиваля вспыхнул скандал - фото 3


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/church-causes-furore-by-holding-beer-festival-in-co-durham-graveyard-fslb3rm92
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