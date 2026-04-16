Ближайший друг Украины паникует из-за неизбежности войны с РФ: какое немедленное решение принято

Россия продолжает демонстрировать резкую риторику в адрес Европы, называя ее "стратегическим тылом" Украины и фактически намекая на возможность ударов по объектам на европейской территории. На фоне таких заявлений эксперты в Великобритании начали анализировать, какие регионы страны могут считаться относительно безопасной в случае масштабного вооруженного конфликта. Об этом сообщает Express.

Фото: из открытых источников

В частности, российское министерство обороны обнародовало перечень предприятий, по его версии, привлеченных к производству вооружения для Украины. В британских СМИ отмечается, что среди них есть объекты, расположенные в Лондоне, Лестере и графстве Саффолк. В Москве это объясняют тем, что ряд европейских государств увеличивает производство беспилотников и военной техники для ВСУ, что якобы приводит к эскалации конфликта и превращает Европу в "тыловую базу" Украины.

Отдельно российская сторона заявляет, что любые атаки против ее территории могут иметь "непредсказуемые последствия". Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что обнародованные списки предприятий следует рассматривать как потенциальные цели, добавив, что дальнейшие действия зависят от развития ситуации.

Параллельно российское оборонное ведомство также упоминает производственные объекты в ряде стран Европы и партнерских государств, среди которых Германия, Дания, Нидерланды, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Испания, Италия, Израиль и Турция.

На фоне подобного напряжения британские медиа, в частности Daily Express, фиксируют повышенный интерес к потенциально безопасным регионам в случае глобального конфликта. Эксперты советуют обращать внимание на территории, расположенные на значительном расстоянии от крупных городов, промышленных центров и военных объектов, поскольку они теоретически могут иметь более высокие шансы на относительную безопасность.

Среди таких локаций в Великобритании называют ряд прибрежных и менее урбанизированных районов. В частности, речь идет о Корнуолле, Веймуте, Фолкстоне, Дувре, Маргейте, Клактон-он-Си, Феликстоу, Бриксворте, Байдфорде, Абериствите, Скенессе, острове Англси, Барроу-ин-Фернессе, Ланкастере, Уитби, Карлайле, Дамфриссе, Бервике.

