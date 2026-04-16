Будут жить в укрытиях: союзник Украины признал неизбежность вторжения Путина
Будут жить в укрытиях: союзник Украины признал неизбежность вторжения Путина

Чтобы снизить риск в случае российских ударов, эксперты рекомендуют рассматривать районы, расположенные подальше от крупных военных объектов и плотно заселенных городов.

16 апреля 2026, 12:20
Клименко Елена

Россия продолжает демонстрировать резкую риторику в адрес Европы, называя ее "стратегическим тылом" Украины и фактически намекая на возможность ударов по объектам на европейской территории. На фоне таких заявлений эксперты в Великобритании начали анализировать, какие регионы страны могут считаться относительно безопасной в случае масштабного вооруженного конфликта. Об этом сообщает Express.

В частности, российское министерство обороны обнародовало перечень предприятий, по его версии, привлеченных к производству вооружения для Украины. В британских СМИ отмечается, что среди них есть объекты, расположенные в Лондоне, Лестере и графстве Саффолк. В Москве это объясняют тем, что ряд европейских государств увеличивает производство беспилотников и военной техники для ВСУ, что якобы приводит к эскалации конфликта и превращает Европу в "тыловую базу" Украины.

Отдельно российская сторона заявляет, что любые атаки против ее территории могут иметь "непредсказуемые последствия". Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что обнародованные списки предприятий следует рассматривать как потенциальные цели, добавив, что дальнейшие действия зависят от развития ситуации.

Параллельно российское оборонное ведомство также упоминает производственные объекты в ряде стран Европы и партнерских государств, среди которых Германия, Дания, Нидерланды, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Испания, Италия, Израиль и Турция.

На фоне подобного напряжения британские медиа, в частности Daily Express, фиксируют повышенный интерес к потенциально безопасным регионам в случае глобального конфликта. Эксперты советуют обращать внимание на территории, расположенные на значительном расстоянии от крупных городов, промышленных центров и военных объектов, поскольку они теоретически могут иметь более высокие шансы на относительную безопасность.

Среди таких локаций в Великобритании называют ряд прибрежных и менее урбанизированных районов. В частности, речь идет о Корнуолле, Веймуте, Фолкстоне, Дувре, Маргейте, Клактон-он-Си, Феликстоу, Бриксворте, Байдфорде, Абериствите, Скенессе, острове Англси, Барроу-ин-Фернессе, Ланкастере, Уитби, Карлайле, Дамфриссе, Бервике.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия потратила около 130 млрд долларов дополнительных средств на импорт товаров в обход западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на оценки латвийских аналитиков из Бюро защиты Конституции (SAB). По их данным, в период 2022-2025 годов РФ ежегодно переплачивала в среднем около 32,5 млрд долларов за поставку западной продукции через альтернативные каналы.



