Путін захлинається від цих втрат, але мовчить: на Заході шокували новими фактами

Росія витратила близько 130 млрд доларів додаткових коштів на імпорт товарів в обхід західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на оцінки латвійських аналітиків із Бюро захисту Конституції (SAB). За їхніми даними, у період 2022–2025 років РФ щорічно переплачувала в середньому близько 32,5 млрд доларів за постачання західної продукції через альтернативні канали.

Аналітики уточнюють, що ці суми враховують лише ті товари, які Росії вдалося все ж імпортувати в обхід обмежень. При цьому не беруться до уваги позиції, для яких замінників на зовнішніх ринках знайти не вдалося, що може ще більше збільшувати реальні втрати економіки.

Паралельно міжнародні санкції завдали РФ значної шкоди у вигляді втрати експортних ринків та заморожування активів у західних банках. У сумі це призвело до втрат, що вимірюються сотнями мільярдів доларів. Попри це, російська влада публічно заявляє про нібито успішну адаптацію економіки до нових умов, тоді як внутрішні оцінки державних структур свідчать про протилежні тенденції.

Згідно з внутрішніми прогнозами, економічна ситуація РФ може погіршуватися і надалі. Один із сценаріїв передбачає додаткові втрати у зовнішній торгівлі на рівні приблизно 136 млрд доларів до 2030 року виключно через дію санкцій. Інший прогноз оцінює довгострокове скорочення торгівлі з Європою ще приблизно у 70 млрд доларів.

Окремо розглядаються ризики для енергетичного сектору, який є ключовим для російської економіки: за умови посилення санкцій втрати можуть досягти 216,5 млрд доларів протягом п’яти років. Нафтогазова галузь формує близько 15–20% ВВП РФ і забезпечує майже третину доходів федерального бюджету.

Аналітики також застерігають, що потенційне скасування санкцій може посилити глобальні ризики, адже це дало б Кремлю більше ресурсів для зовнішньої політики, зокрема щодо підтримки окремих країн, таких як Іран, Північна Корея, Венесуела та Куба.

