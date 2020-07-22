Борис Джонсон опроверг подозрения парламента Британии по участию России в Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отрицает любую информацию о том, что Россия повлияла на ход референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit), о чем неоднократно заявляли в парламенте Королевства. Об этом сообщает издание The Reuters.

Таким образом Джонсон отреагировал на призыв парламентского комитета по разведке и безопасности расследовать, не вмешивалась ли Россия в голосование по Brexit в 2016 году.

"Люди этой страны голосовали за Brexit не из-за давления со стороны России или российского вмешательства - они проголосовали, потому что хотели вернуть себе контроль над страной", - заявил британский премьер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон жестко отстаивал выход Великобритании из Евросоюза.

"Сегодня Борис Джонсон сказал, что готов пожертвовать своим премьерством, если такова будет цена Brexit. Он заявил, что выход Великобритании из ЕС важнее, чем его пребывание на Даунинг-стрит (Офис премьера — ред.)", - указывали тогда в британской прессе.



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