Борис Джонсон поразил откровенностью российских пранкеров, позвонивших ему

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Vowan) и Алексея Столярова (Lexus). Джонсон, считая, что общается с известным французским экономистом и политиком Жаком Аттали, откровенно обсудил ряд вопросов, включая ситуацию в Украине.

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Пранкеры "Вован" и "Лексус" часто звонят по телефону мировым лидерам и знаменитостям, выдавая себя за влиятельных политиков или государственных деятелей, чтобы получить искренние ответы на провокационные вопросы.

В ходе разговора Борис Джонсон выразил поддержку идее передачи Украине ракет ATACMS, которые, по его мнению, могут помочь "уничтожить Крымский мост". Он отметил необходимость того, чтобы Украина имела возможность атаковать российские объекты с помощью дальнобойных ракет.

"Мы должны предоставить им ракеты ATACMS. Мы должны помочь им снести Керченский мост и обеспечить украинцев средствами, чтобы поставить Крым под угрозу", — сказал Джонсон.

Кроме того, бывший премьер заявил о важности массовой мобилизации в Украине, отметив, что большинство украинских военных, с которыми он встречался, — это ветераны, многие из которых имеют солидный возраст, и что в армию еще не призваны многие молодые люди.

Джонсон также сделал неожиданное заявление о том, что если бы он имел воинское звание генерала, то мог бы стать командиром. "Я настолько страстно поддерживаю Украину, насколько это возможно. И мне часто хотелось бы иметь военные навыки, чтобы я мог возглавить Иностранный легион в Украине, будь я генералом", — признался Джонсон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Борис Джонсон просит союзников принять важное решение для Украины