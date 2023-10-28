Борис Джонсон решил освоить новую профессию

Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону предложили поработать телеведущим. Политик принял это предложение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CBN".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать еще более узнаваем, ведь политик принял решение присоединиться к GB News в качестве ведущего, создателя программ и комментатора.

Джонсон будет освещать всеобщие выборы в Великобритании и выборы в США в следующем году.

Также политик создаст и представит новый сериал, демонстрирующий мощь Британии по всему миру, а также время от времени будет вести специальные программы перед живой аудиторией по всей Великобритании.

Объявляя о своей первой крупной роли в эфире, Борис сказал: “GB News – повстанческий канал с лояльными и растущими подписчиками. Я рад сообщить, что вскоре присоединюсь к нему – и поделюсь своим откровенным мнением о мировых делах”.

По словам Джонсона, у него много планов, в частности, телезрители узнают правду о глобальных возможностях Великобритании, а также о тех вызовах, с которыми столкнётся Лондон.

Борис Джонсон пообещал, что в команде нового непредвзятого телеканала будет также освещать события в России, Китае, а также детально расскажет о том, что происходит в Украине.

Руководство GB News не скрывает своего восторга от того, что к ним присоединился Борис Джонсон. Редакционный директор Майкл Букер назвал Бориса Джонсона самым влиятельным премьер-министром нашего поколения. К тому же, отметили в GB News, у Джонсона есть не только уникальные политические навыки, но и талант журналиста, редактора, создателя крутых проектов.

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