Джонсон назвал оружие, которое Украина точно не получит от стран-партнеров

Украина движется на пути к членству в НАТО, но пока официального принятия в Североатлантический альянс не произошло по очевидным причинам Киев не может рассчитывать на ядерное оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал экс-глава британского правительства Борис Джонсон.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

"Пока Украина не станет членом НАТО, Запад не предложит ядерный "зонтик". Это очевидно. Но это время должно наступить, и это правильно. Между тем мы должны предоставить все технологические решения: дроны, разведывательные данные", — высказался британский политик.

Он подчеркнул, Британия сегодня продолжает оставаться лидером по поддержке Украины в войне против России. Лондон многим помогает Украине и по понятным причинам далеко не вся помощь освещается публично. Есть те вещи, о которых нельзя говорить, но они очень мощные и очень хорошо помогают украинцам отбивать вражеские атаки на свою территорию.

Борис Джонсон отметил, что он не может позволить себе выдать государственные тайны, но единственное, что он может сказать – это слова благодарности всему народу Великобритании за поддержку украинцев. Переполняет гордость за ту помощь в вооружении, которую оказывает Лондон, подчеркнул Джонсон.

Читайте также на портале "Комментарии" — очередное заседание формата "Рамштайн" (уже 16-е) по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии состоялось на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также активизации россиян на востоке нашей страны, где они мощными силами атакуют Авдеевку. Впервые во встрече "Рамштайн" принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, главный акцент был сделан на усилении ПВО, артиллерии, дальнобойных систем. Порадовали заверения главы Пентагона Ллойда Остина в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Также стало известно, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит нам истребители F-16 (правда, будет это не скоро). Какие выводы можно сделать после "Рамштайна-16"? Почему Украине до сих пор не дают так нужных дальнобойных ракет ATACMS, да и поставки самолетов серьезно затянулись? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



