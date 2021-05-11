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Брата Елизаветы II обвинили в сотрудничестве с Путиным

Британские журналисты считают, что брат королевы Великобритании Елизаветы II принц Майкл Кентский продает встречи с Путиным

сегодня, 11:15
Автор:

Кириєнко Анна

Двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Тhe times.

Брата Елизаветы II обвинили в сотрудничестве с Путиным

Брата Елизаветы II обвинили в продаже встреч с Путиным. Фото: bbci.co.uk

Британские журналисты провели расследование, чтобы доказать данное предположение. Расследователи представились владельцами крупной частной компании и встретились с принцем, чтобы "урегулировать" важные вопросы.

Во время личной встречи Майкл Кентский предложил представить бизнесменов Путину. По словам принца, такая встреча поможет предпринимателям продвигаться на российском рынке.

Сам принц отметил, что имеет достаточно дружеские отношения с президентом РФ. Путин даже наградил Майкла орденом Дружбы. Эта награда считается одной из самых престижных в России.

Представитель принца, маркиз Рединг сообщил расценки услуг Майкла Кентского. За пятидневный визит в Россию для протекции бизнесменов придется заплатить 50 000 фунтов стерлингов. За видеообращение и рекомендации частной компании нужно будет отдать 200 000 долларов.

Сам Майкл Кентский отвергает эти обвинения. Представитель принца отмечает, что тот никогда не делал подобных действий, поскольку не желает и не имеет права на это. По словам представителя, такие попытки невозможны без согласия британского посольства и содействия Российско-британской торговой палаты.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что старший и любимый (по мнению биографов) внук королевы Елизаветы II Питер Филипс разводится со своей женой Отем. Детали ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/prince-michael-of-kent-selling-access-to-the-putinistas-gbb99pcx6
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