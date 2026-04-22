Британцы категорически восстали против Украины: озвучена серьезная претензия
Британцы категорически восстали против Украины: озвучена серьезная претензия

Местные аграрии публично говорят о якобы "несправедливой конкуренции" и требуют пересмотреть правила импорта

22 апреля 2026, 12:35
Клименко Елена

Британские фермеры выражают недовольство ростом импорта украинских яиц, объясняя это более низкой ценой продукции и отличиями в стандартах производства. В частности, речь идет о практике клеточного содержания птицы, которая считается неприемлемой по британским нормам. Несмотря на это, правительство Великобритании не вводит ограничений на поставки, поскольку внутреннее производство не полностью покрывает растущий спрос.

Как сообщает The Economist, недовольство местных аграриев связано с решением, принятым в 2022 году ЕС и Великобританией. Тогда для поддержки Украины были отменены пошлины и квоты на агропродукцию, что открыло украинским производителям путь к более активному экспорту, в частности на британский рынок.

За последний год Украина экспортировала в Великобританию около 200 миллионов яиц, что явилось рекордным показателем. В результате страна вошла в число ключевых поставщиков этой продукции. В целом, зависимость от импорта заметно возросла: с 2021 года объемы ввоза яиц почти удвоились, и сейчас примерно каждое девятое яйцо на британском рынке имеет иностранное происхождение, преимущественно украинское.

Причиной роста импорта является дефицит внутренней продукции. Употребление яиц в Британии стабильно увеличивается и превышает 200 штук на человека в год. В то же время, местное производство сократилось из-за вспышки птичьего гриппа, уменьшения поголовья птицы, а также роста затрат на корма и энергоносители после начала войны в Украине. Это повлекло за собой повышение цен и усилило зависимость рынка от импорта.

Конфликт обостряется из-за разных стандартов производства. Британские фермеры заявляют о "неравных условиях конкуренции", обращая внимание на то, что часть импортных яиц относится к более низким категориям качества и используется в перерабатывающей промышленности. Дополнительным предметом критики является клеточное содержание кур, запрещенное в Британии с 2012 года.

Эксперты отмечают, что спор носит системный характер и связан не только с ценами, но и с разницей регуляторных подходов к благосостоянию животных и агропроизводству между странами.

