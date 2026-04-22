Британці категорично повстали проти України: озвучено серйозну претензію

Британські фермери висловлюють невдоволення зростанням імпорту українських яєць, пояснюючи це нижчою ціною продукції та відмінностями у стандартах виробництва. Зокрема, йдеться про практику кліткового утримання птиці, яка вважається неприйнятною за британськими нормами. Попри це, уряд Великої Британії не запроваджує обмежень на постачання, оскільки внутрішнє виробництво не повністю покриває попит, що продовжує зростати.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Economist, невдоволення місцевих аграріїв пов’язане з рішенням, ухваленим у 2022 році ЄС та Великою Британією. Тоді, для підтримки України, було скасовано мита та квоти на агропродукцію, що відкрило українським виробникам шлях до активнішого експорту, зокрема на британський ринок.

За останній рік Україна експортувала до Великої Британії близько 200 мільйонів яєць, що стало рекордним показником. У результаті країна увійшла до числа ключових постачальників цієї продукції. Загалом залежність від імпорту помітно зросла: з 2021 року обсяги ввезення яєць майже подвоїлися, і нині приблизно кожне дев’яте яйце на британському ринку має іноземне походження, переважно українське.

Причиною такого зростання імпорту є дефіцит внутрішньої продукції. Споживання яєць у Британії стабільно збільшується і перевищує 200 штук на людину на рік. Водночас місцеве виробництво скоротилося через спалах пташиного грипу, зменшення поголів’я птиці, а також зростання витрат на корми та енергоносії після початку війни в Україні. Це спричинило підвищення цін і посилило залежність ринку від імпорту.

Конфлікт загострюється через різні стандарти виробництва. Британські фермери заявляють про "нерівні умови конкуренції", звертаючи увагу на те, що частина імпортних яєць належить до нижчих категорій якості та використовується у переробній промисловості. Додатковим предметом критики є кліткове утримання курей, заборонене у Британії з 2012 року.

Експерти зазначають, що суперечка має системний характер і пов’язана не лише з цінами, а й із різницею регуляторних підходів до добробуту тварин та агровиробництва між країнами.

