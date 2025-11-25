Британцы назвали неожиданное препятствие для мира в Украине

Рубрики
В Великобритании усиливается обеспокоенность перспективами завершения войны в Украине. Новый опрос аналитического центра More in Common, проведенный в конце ноября, показал, что значительная часть британцев считает, что президент США Дональд Трамп не способствует урегулированию конфликта, а наоборот усложняет путь к миру.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
По данным исследования, 47% опрошенных британцев назвали Трампа препятствием для прекращения боевых действий в Украине. Только 21% респондентов считают, что он может способствовать мирным усилиям. Еще столько же не видят в нем ни положительного, ни отрицательного влияния. 11% британцев затруднились определиться с ответом.
Несмотря на противоречивое отношение к роли США, поддержка Украины в британском обществе остается стабильной. Согласно опросу, 75% граждан Великобритании убеждены, что их государство должно и дальше отстаивать суверенитет Украины. Только 8% придерживаются противоположного мнения.
Исполнительный директор More in Common Люк Трайл отметил, что с начала российского вторжения поддержка Украины в Великобритании практически не меняется. Британцы и дальше считают, что будущее Украины влияет на безопасность самой Британии.
Опрос был проведен среди 2062 взрослых британцев в период с 22 по 24 ноября.
