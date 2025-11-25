Британцы назвали неожиданное препятствие для мира в Украине

В Великобритании усиливается обеспокоенность перспективами завершения войны в Украине. Новый опрос аналитического центра More in Common, проведенный в конце ноября, показал, что значительная часть британцев считает, что президент США Дональд Трамп не способствует урегулированию конфликта, а наоборот усложняет путь к миру.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным исследования, 47% опрошенных британцев назвали Трампа препятствием для прекращения боевых действий в Украине. Только 21% респондентов считают, что он может способствовать мирным усилиям. Еще столько же не видят в нем ни положительного, ни отрицательного влияния. 11% британцев затруднились определиться с ответом.

Несмотря на противоречивое отношение к роли США, поддержка Украины в британском обществе остается стабильной. Согласно опросу, 75% граждан Великобритании убеждены, что их государство должно и дальше отстаивать суверенитет Украины. Только 8% придерживаются противоположного мнения.

Исполнительный директор More in Common Люк Трайл отметил, что с начала российского вторжения поддержка Украины в Великобритании практически не меняется. Британцы и дальше считают, что будущее Украины влияет на безопасность самой Британии.

"Пока Зеленский сталкивается с давлением по принятию мирного плана, британцы продолжают заявлять, что уступки на условиях России неприемлемы, и хотят, чтобы наши лидеры помогли обеспечить лучшее соглашение", — указывает Трайл.

Опрос был проведен среди 2062 взрослых британцев в период с 22 по 24 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирный план США имел еще два тайных пункта.

Также "Комментарии" писали, почему мирный план США повторяет роковые ошибки 1938 года.