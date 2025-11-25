Британці назвали несподівану перешкоду для миру в Україні

У Великій Британії посилюється занепокоєння щодо перспектив завершення війни в Україні. Нове опитування аналітичного центру More in Common, проведене наприкінці листопада, показало, що значна частина британців вважає, що президент США Дональд Трамп не сприяє врегулюванню конфлікту, а навпаки ускладнює шлях до миру.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За даними дослідження, 47% опитаних британців назвали Трампа перешкодою для припинення бойових дій в Україні. Лише 21% респондентів вважають, що він може сприяти мирним зусиллям. Ще стільки ж не бачать у ньому ні позитивного, ні негативного впливу. 11% британців не змогли визначитися з відповіддю.

Попри суперечливе ставлення до ролі США, підтримка України у британському суспільстві залишається стабільною. Згідно з опитуванням, 75% громадян Великої Британії переконані, що їхня держава має й надалі відстоювати суверенітет України. Лише 8% дотримуються протилежної думки.

Виконавчий директор More in Common Люк Трайл зазначив, що з початку російського вторгнення підтримка України у Великій Британії практично не змінюється. Британці й надалі вважають, що майбутнє України впливає на безпеку самої Британії.

"Поки Зеленський стикається з тиском щодо прийняття мирного плану, британці продовжують заявляти, що поступки на умовах Росії є неприйнятними, і хочуть, щоб наші лідери допомогли забезпечити кращу угоду", — вказує Трайл.

Опитування було проведене серед 2062 дорослих британців у період з 22 до 24 листопада.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мирний план США мав ще два таємних пункти.

Також "Коментарі" писали, чому мирний план США повторює фатальні помилки 1938 року.