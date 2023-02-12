Британцы обнародовали шпионский план Кремля

Бывшие сотрудники разведки Британии заявляют, что их страна одна из главных целей для российских шпионов. Кроме того, утечка документов подтверждает эту теорию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.

Кремль планирует увеличить количество шпионов в Британии. Фото из открытых источников

The Sun утверждает, что получил доступ к электронным письмам от российской разведки, где сообщается о возможности усиления работы со шпионами по всей Великобритании.

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"Усилить работу с тайными информаторами во всех сферах общества Британии, главным образом среди государственных служащих и политиков всех рангов – включая тех, кто заседает в парламенте", — сообщает The Sun информацию из электронного письма.

Издание добавляет, что Кремль ищет людей, которые могут идти на самопожертвование, участвовать в различных диверсиях, то есть быть шпионами-камикадзе. Главным образом, российские спецслужбы будут нацелены в Великобритании на вербовку активистов студенческих движений, профсоюзов и лидеров религиозных общин.

Бывший офицер разведки MI5 Энни Машон сказала, что службы Кремля будут пытаться привлечь в свои структуры людей используя большие деньги, компромисс и идеологию, сосредоточившись на тех, кто симпатизирует России в Британии. Машон отмечает, что Кремль хочет максимально погрузить своих агентов в разные британские структуры.

"Люди, попавшие под цель, будут иметь доступ к таким вещам, как НАТО, таким вещам, как армия и государственная служба, и, конечно, политикам", — сказала бывший офицер разведки.

Бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав назвал главные причины, по которым Россия пытается усилить свое шпионское представительство в Британии.

"Мы являемся основной мишенью, потому что мы привержены Украине. Они будут очень сосредоточены на Великобритании, чтобы понять, что происходит в центре правительства, наше отношение к войне в Украине, наши отношения с украинцами", — отмечает Дирлав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины.

Также "Комментарии" писали о британской разведке, отметившей, что такого не было с первых недель войны.