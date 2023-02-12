Британцы обнародовали шпионский план Кремля

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Slava Kot
Бывшие сотрудники разведки Британии заявляют, что их страна одна из главных целей для российских шпионов. Кроме того, утечка документов подтверждает эту теорию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.
Кремль планирует увеличить количество шпионов в Британии. Фото из открытых источников
The Sun утверждает, что получил доступ к электронным письмам от российской разведки, где сообщается о возможности усиления работы со шпионами по всей Великобритании.
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Издание добавляет, что Кремль ищет людей, которые могут идти на самопожертвование, участвовать в различных диверсиях, то есть быть шпионами-камикадзе. Главным образом, российские спецслужбы будут нацелены в Великобритании на вербовку активистов студенческих движений, профсоюзов и лидеров религиозных общин.
Бывший офицер разведки MI5 Энни Машон сказала, что службы Кремля будут пытаться привлечь в свои структуры людей используя большие деньги, компромисс и идеологию, сосредоточившись на тех, кто симпатизирует России в Британии. Машон отмечает, что Кремль хочет максимально погрузить своих агентов в разные британские структуры.
Бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав назвал главные причины, по которым Россия пытается усилить свое шпионское представительство в Британии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский генерал рассказал о рецепте скорой победы для Украины.
Также "Комментарии" писали о британской разведке, отметившей, что такого не было с первых недель войны.
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