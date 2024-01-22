Британцы решили продать и утилизировать более 1000 военных машин и самолетов, чем отдать Украине

Начиная с начала полномасштабного российского вторжения в Украину британское правительство "разными методами" лишилось 1044 транспортных средств и еще 48 самолетов, принадлежавших Минобороны страны. Многие машины могли бы успешно использоваться в военных действиях в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на UK Defense Journal.



Самолет E-3 Sentry. Фото из открытых источников

667 единиц этой военной техники Великобритания продала на аукционах, как металлолом. Остальные транспортные средства и самолеты британское правительство продало частным компаниям или другим странам. Также часть техники получила отметку "белый флот", что означает о неизвестности о текущем статусе собственности.

Анализ данных Defense Express обнаружил, что часть этой списанной техники, в частности списанные бронеавтомобили, внедорожники и прицепы принесли бы пользу Украине.

"Этот факт тем более удручает, что украинские военные из-за нехватки техники вышли даже на гражданский рынок, чтобы закупить немецкие 3-тонные танкетки Wiesel", — пишут аналитики из Defense Express.

Также эксперты указывают, что был утилизирован ряд комплектов для танков Challenger и Challenger 2, которые можно было бы использовать более рационально, а именно передать Украине. Ведь украинская армия уже использует британские танки Challenger 2 в полевых условиях, что приводит к поломкам и необходимости запасных деталей.

По 48 самолетам, аналитики Defense Express указывают, что ценность для украинских сил могли иметь только самолеты E-3 Sentry. Их было всего пять, три из них были проданы Чили, а информация о двух других отсутствует. Остальные самолеты были непригодны, поэтому их утилизация оказалась правильным решением британского правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия уничтожает вертолеты, которые хотела купить Украина.

Также "Комментарии" писали, что россияне скулят из-за уничтоженного редкого самолета А-50.