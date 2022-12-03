Британия арестовала российского олигарха по подозрению в отмывании денег

3 декабря Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что задержало российского бизнесмена. Россиянина подозревают в отмывании денег и других правонарушениях в рамках программы по борьбе с коррумпированными олигархами в Британии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



В Британии был задержан российский олигарх. Фото: из открытых источников

NCA заявили, что их отдел борьбы с олигархией арестовал 58-летнего мужчину в дорогой резиденции в Лондоне. Вместе с ним были арестованы еще два человека. 35-летний мужчина, выходивший с большим количеством денег в сумке и 39-летний партнер бизнесмена.

Всех задержанных подозревают в отмывании денег, сговоре с целью мошенничества и сговоре о предоставлении ложных показаний. Пока неизвестны имена российских олигархов. Полиция отпустила россиян после внесения залога.

В сеть попала информация, что задержанным оказался владелец российского Альфа-банка миллиардер Михаил Фридман. Однако прессслужба банка опровергает эту информацию о своем 58-летнем владельце.

Генеральный директор NCA Грэм Биггар заявил, что его отделение работает над коррумпированными российскими бизнесменами, которые связаны с российским правительством.

"Мы будем продолжать использовать все доступные нам полномочия и тактику, чтобы предотвратить эту угрозу", — сказал Биггар

Британия ввела санкции против более 1200 человек и более 120 организаций после российского вторжения в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский бизнесмен был избит в самолете.

Также "Комментарии" писали о британском аналитическом центре, который раскрыл первоочередной план России по нападению на Украину.

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