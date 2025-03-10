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Британия экстренно готовит второй саммит по Украине

The Guardian пишет, что встреча состоится в конце напряженной дипломатической недели

сегодня, 15:33
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Британии Кир Стармер проведет виртуальную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить Украину, в субботу, 15 марта. Встреча будет "продолжением" недавнего саммита в Ланкастер-Гаусе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Британия экстренно готовит второй саммит по Украине

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции, которая будет продолжением саммита в Ланкастер-хаусе", — заявил пресс-секретарь Стармера.

"The Guardian" добавляет, что встреча состоится в конце напряженной дипломатической недели, после запланированных украинско-американских переговоров и отдельных европейских дискуссий с участием верховного главнокомандующего Вооруженных сил и министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.

Отметим, 2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности, встречу посетил и президент Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители президента США Дональда Трампа провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после пятничной ссоры в Овальном кабинете. Об этих переговорах нигде ничего не говорилось в СМИ, поскольку они были тайными. Ключевая их цель — "вернуть переговоры в нужное русло". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", со ссылкой на собственные источники. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times". 




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