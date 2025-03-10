Британия экстренно готовит второй саммит по Украине

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Британии Кир Стармер проведет виртуальную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить Украину, в субботу, 15 марта. Встреча будет "продолжением" недавнего саммита в Ланкастер-Гаусе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".
Кир Стармер. Фото: из открытых источников
"The Guardian" добавляет, что встреча состоится в конце напряженной дипломатической недели, после запланированных украинско-американских переговоров и отдельных европейских дискуссий с участием верховного главнокомандующего Вооруженных сил и министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.
Отметим, 2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности, встречу посетил и президент Владимир Зеленский.
Читайте также на портале "Комментарии" — представители президента США Дональда Трампа провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после пятничной ссоры в Овальном кабинете. Об этих переговорах нигде ничего не говорилось в СМИ, поскольку они были тайными. Ключевая их цель — "вернуть переговоры в нужное русло". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", со ссылкой на собственные источники.
Также издание "Комментарии" сообщало – Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
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