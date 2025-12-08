Британия готовит "ловушку глубины": Лондон запускает секретный проект против российских подводных угроз

Королевский флот Великобритании объявил о запуске масштабной программы Атлантический бастион, которая должна усилить защиту подводного пространства и критической инфраструктуры страны от растущих угроз со стороны России. Об этом сообщил командующий ВМС Гвин Дженкинс, передает The Independent.

Фото: из открытых источников

Новый проект объединит новые автономные системы, искусственный интеллект, военные корабли и авиацию в единую высокотехнологичную структуру, предназначенную для защиты подводных кабелей и трубопроводов. Дженкинс признал, что флот сейчас работает на грани возможностей, однако подчеркнул, что Великобритания готова доказать – ее технологии преобладают российские.

Министр обороны Джон Гили назвал "Атлантический бастион" гибридной боевой силой нового поколения. По его словам, разработка стала ответом на недавние инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море и разведку о модернизации российского флота для атак на подводные коммуникации.

Выступая на Международной конференции по морской силе Дженкинс заявил, что новая программа является "смелом подходом к противодействию модернизированной России". Он подчеркнул, что Королевский флот всегда побеждал благодаря способности быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности.

В британском МИД также предупредили, что Россия представляет активную угрозу, в частности, после расследования отравлений "Новичком", которое подтвердило приказ Путина убить Сергея Скрипача как демонстрацию силы.

Важность новой программы объясняется тем, что подводные кабели обеспечивают 99% международных телекоммуникаций Великобритании, а также поставки электроэнергии, нефти и газа. В рамках проекта создадут новые противолодочные датчики и системы наблюдения, способные отслеживать потенциальных противников на большом расстоянии.

