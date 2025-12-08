Британія готує “пастку глибини”: Лондон запускає секретний проєкт проти російських підводних загроз

Королівський флот Великої Британії оголосив про запуск масштабної програми "Атлантичний бастіон", яка має посилити захист підводного простору та критичної інфраструктури країни від зростаючих загроз з боку Росії. Про це повідомив командувач ВМС Гвін Дженкінс, передає The Independent.

Джон Хілі. Фото: з відкритих джерел

Новий проєкт об’єднає новітні автономні системи, штучний інтелект, військові кораблі та авіацію в єдину високотехнологічну структуру, створену для захисту підводних кабелів і трубопроводів. Дженкінс визнав, що флот нині працює на межі можливостей, однак підкреслив, що Британія готова довести – її технології переважають російські.

Міністр оборони Джон Гілі назвав "Атлантичний бастіон" гібридною бойовою силою нового покоління. За його словами, розробка стала відповіддю на нещодавні інциденти з пошкодженням кабелів у Балтійському морі та дані розвідки про модернізацію російського флоту для атак на підводні комунікації.

Під час виступу на Міжнародній конференції з морської сили Дженкінс заявив, що нова програма є "сміливим підходом до протидії модернізованій Росії". Він наголосив, що Королівський флот завжди перемагав завдяки здатності швидко адаптуватися до змін безпекового середовища.

У британському МЗС також попередили, що Росія становить активну загрозу, зокрема після розслідування отруєнь "Новачком", яке підтвердило наказ Путіна вбити Сергія Скрипаля як демонстрацію сили.

Важливість нової програми пояснюють тим, що підводні кабелі забезпечують 99% міжнародних телекомунікацій Великої Британії, а також постачання електроенергії, нафти та газу. У межах проєкту створять нові протичовнові датчики та системи спостереження, здатні відстежувати потенційних противників на великій відстані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіщо насправді Зеленський їде до Лондона та Брюсселя: у ОП розкрили програму візиту.