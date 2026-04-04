logo

BTC/USD

68986

ETH/USD

2109.52

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Британия готовит революцию морской войны: ракеты отойдут на второй план
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия готовит революцию морской войны: ракеты отойдут на второй план

Королевский флот ускоряет внедрение DragonFire: дешевые «выстрелы» против дронов меняют правила боя

4 апреля 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Королевский флот Великобритании ускоряет внедрение лазерного оружия на боевых кораблях, делая ставку на технологию будущего. Речь идет о системе DragonFire, которую планируют установить на эсминцах противовоздушной обороны типа Type 45 destroyer уже к 2027 году.

Британия создала высокомощное лазерное оружие DragonFire. Фото: из открытых источников

Новые сроки значительно опережают прежние планы – их сократили почти на пять лет на фоне стремительного роста угроз, прежде всего из-за массового применения беспилотников. Контракт на производство заключен с компанией MBDA в конце 2025 года. Первыми лазеры получат как минимум два корабля после завершения испытаний на полигоне Гебриды.

DragonFire предназначен для поражения целей на ближней дистанции – прежде всего дронов и минометных снарядов. Именно такие угрозы сегодня активно используются в большом количестве и при минимальной стоимости. В отличие от ракет, каждый запуск которых обходится в сотни тысяч долларов, "выстрел" лазера стоит около 10 фунтов стерлингов.

Ключевое преимущество системы – практически неограниченный боезапас. Лазер способен вести огонь до тех пор, пока корабль имеет достаточный запас энергии. Кроме того, он эффективен против малых катеров и отдельных типов боеприпасов.

Эсминцы типа 45 уже оснащены современной системой ПВО Sea Viper с ракетами Aster и радарами SAMPSON и S1850M. Лазер станет дополнительным, неконвенциональным уровнем защиты, снижая зависимость от дорогих перехватчиков и упрощая логистику.

Эксперты отмечают: скорость внедрения таких технологий становится критической, поскольку развитие дронов опережает традиционные оборонные программы. Аналогичные разработки ведутся и в США, что подтверждает глобальный тренд.

Таким образом, лазерное оружие стремительно выходит за рамки экспериментов и превращается в полноценный инструмент современной морской войны, где решающую роль играют не только мощность, но и экономическая эффективность.

Читайте также на портале "Комментарии" — Польша рассматривает возможность закупки современных лазерных систем противовоздушной обороны, способных нейтрализовать угрозы со скоростью света. Варшава анализирует доступные технологии и запустила процесс оценки рынка для будущей закупки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости