Британия готовит революцию морской войны: ракеты отойдут на второй план

Королевский флот Великобритании ускоряет внедрение лазерного оружия на боевых кораблях, делая ставку на технологию будущего. Речь идет о системе DragonFire, которую планируют установить на эсминцах противовоздушной обороны типа Type 45 destroyer уже к 2027 году.

Британия создала высокомощное лазерное оружие DragonFire. Фото: из открытых источников

Новые сроки значительно опережают прежние планы – их сократили почти на пять лет на фоне стремительного роста угроз, прежде всего из-за массового применения беспилотников. Контракт на производство заключен с компанией MBDA в конце 2025 года. Первыми лазеры получат как минимум два корабля после завершения испытаний на полигоне Гебриды.

DragonFire предназначен для поражения целей на ближней дистанции – прежде всего дронов и минометных снарядов. Именно такие угрозы сегодня активно используются в большом количестве и при минимальной стоимости. В отличие от ракет, каждый запуск которых обходится в сотни тысяч долларов, "выстрел" лазера стоит около 10 фунтов стерлингов.

Ключевое преимущество системы – практически неограниченный боезапас. Лазер способен вести огонь до тех пор, пока корабль имеет достаточный запас энергии. Кроме того, он эффективен против малых катеров и отдельных типов боеприпасов.

Эсминцы типа 45 уже оснащены современной системой ПВО Sea Viper с ракетами Aster и радарами SAMPSON и S1850M. Лазер станет дополнительным, неконвенциональным уровнем защиты, снижая зависимость от дорогих перехватчиков и упрощая логистику.

Эксперты отмечают: скорость внедрения таких технологий становится критической, поскольку развитие дронов опережает традиционные оборонные программы. Аналогичные разработки ведутся и в США, что подтверждает глобальный тренд.

Таким образом, лазерное оружие стремительно выходит за рамки экспериментов и превращается в полноценный инструмент современной морской войны, где решающую роль играют не только мощность, но и экономическая эффективность.

