Британія готує революцію морської війни: ракети відійдуть на другий план

Королівський флот Великобританії прискорює використання лазерної зброї на бойових кораблях, роблячи ставку на технологію майбутнього. Йдеться про систему DragonFire, яку планують встановити на есмінцях протиповітряної оборони типу Type 45 destroyer вже до 2027 року.

Британія створила високопотужну лазерну зброю DragonFire.

Нові терміни значно випереджають колишні плани – їх скоротили майже на п'ять років на тлі стрімкого зростання загроз, насамперед через масове застосування безпілотників. Контракт на виробництво укладено з компанією MBDA наприкінці 2025 року. Першими лазери отримають щонайменше два кораблі після завершення випробувань на полігоні Гебриди.

DragonFire призначений для ураження цілей на ближній дистанції – насамперед дронів та мінометних снарядів. Саме такі загрози сьогодні активно використовуються у великій кількості та за мінімальної вартості. На відміну від ракет, кожен запуск яких коштує сотні тисяч доларів, "постріл" лазера коштує близько 10 фунтів стерлінгів.

Ключова перевага системи – практично необмежений боєзапас. Лазер здатний вести вогонь до того часу, поки корабель має достатній запас енергії. Крім того, він ефективний проти малих катерів та окремих типів боєприпасів.

Есмінці типу 45 вже оснащені сучасною системою ППО Sea Viper з ракетами Aster та радарами SAMPSON та S1850M. Лазер стане додатковим, неконвенційним рівнем захисту, знижуючи залежність від дорогих перехоплювачів та спрощуючи логістику.

Експерти зазначають: швидкість запровадження таких технологій стає критичною, оскільки розвиток дронів випереджає традиційні оборонні програми. Аналогічні розробки ведуться і США, що підтверджує глобальний тренд.

Таким чином, лазерна зброя стрімко виходить за межі експериментів і перетворюється на повноцінний інструмент сучасної морської війни, де вирішальну роль відіграють не тільки потужність, а й економічна ефективність.

