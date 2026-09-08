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Британия готовит Украине «щит»: Залужный раскрыл детали нового пакета помощи

ондон выделяет £100 млн на усиление украинской ПВО, в частности, на дефицитные ракеты-перехватчики для Patriot, которые должны прибыть к началу зимы

8 сентября 2026, 15:56
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Кравцев Сергей

Великобритания выделяет £100 млн на усиление противовоздушной обороны Украины накануне зимы. Ключевой частью нового пакета станут ракеты-перехватчики для систем Patriot и другие средства ПВО, которые должны поступить в Украину в начале холодного сезона в рамках инициативы PURL. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Британия готовит Украине «щит»: Залужный раскрыл детали нового пакета помощи

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, такая помощь особенно важна на фоне усиления российских атак с использованием баллистических ракет. Боеприпасы для Patriot остаются дефицитными в мире, поэтому их снабжение напрямую усиливает возможности Украины защищать города, критическую инфраструктуру и гражданское население.

Залужный отметил, что новый пакет не способен полностью решить проблему украинского ПВО, однако станет весомым вкладом в противодействие российским ударам.

Помимо ракет для Patriot, Великобритания ускоряет передачу Украине беспилотников. Из более чем 120 тысяч дронов, запланированных на этот год, украинской стороне уже передали 25 тысяч.

Также продолжаются поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Их финансирование обеспечивает сразу несколько европейских стран – Великобритания, Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

По оценке Залужного Россия не демонстрирует готовности отказываться от эскалации и продолжает наращивать удары по Украине. Именно поэтому, убежден он, эффективное противодействие возможно только благодаря скоординированным действиям союзников.

Украинский дипломат поблагодарил британское правительство и народ за поддержку накануне сложного зимнего периода. Новые поставки должны не только укрепить обороноспособность Украины, но и сохранить жизнь людей в условиях ожидаемого усиления российских атак.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина показала "Коралл": что известно о новом оружии для борьбы с баллистикой.




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