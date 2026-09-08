Британія готує Україні «щит»: Залужний розкрив деталі нового пакета допомоги

Велика Британія виділяє £100 млн на посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. Ключовою частиною нового пакета стануть ракети-перехоплювачі для систем Patriot та інші засоби ППО, які мають надійти в Україну до початку холодного сезону в межах ініціативи PURL. Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, така допомога є особливо важливою на тлі посилення російських атак із використанням балістичних ракет. Боєприпаси для Patriot залишаються дефіцитними у світі, тому їхнє постачання безпосередньо посилює можливості України захищати міста, критичну інфраструктуру та цивільне населення.

Залужний наголосив, що новий пакет не здатен повністю розв’язати проблему української ППО, однак стане вагомим внеском у протидію російським ударам.

Окрім ракет для Patriot, Велика Британія прискорює передачу Україні безпілотників. Із понад 120 тисяч дронів, запланованих на цей рік, українській стороні вже передали 25 тисяч.

Також тривають поставки далекобійних артилерійських боєприпасів. Їх фінансування забезпечують одразу кілька європейських країн – Велика Британія, Німеччина, Данія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

За оцінкою Залужного, Росія не демонструє готовності відмовлятися від ескалації та продовжує нарощувати удари по Україні. Саме тому, переконаний він, ефективна протидія можлива лише завдяки скоординованим діям союзників.

Український дипломат подякував британському уряду та народу за підтримку напередодні складного зимового періоду. Нові поставки мають не лише зміцнити обороноздатність України, а й допомогти зберегти життя людей в умовах очікуваного посилення російських атак.

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