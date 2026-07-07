Британия меняет армию по украинскому образцу: на что решился Лондон

Великобритания приступает к масштабной перестройке своих вооруженных сил, делая ставку на беспилотные технологии и автономные системы. Как сообщает The Telegraph, в рамках новой оборонной стратегии правительство Кира Стармера создает специальную оперативную группу, которая будет отвечать за ускоренное внедрение дронов во всех видах войск.

Британские военные. Фото: из открытых источников

Создание нового подразделения предусмотрено Планом оборонных инвестиций (Defence Investment Plan), на реализацию которого выделено 5 млрд фунтов стерлингов. При разработке концепции британские военные активно изучали опыт Украины, где беспилотные системы стали одним из ключевых факторов современной войны.

Новая структура не станет отдельным родом войск, однако объединит военнослужащих армии, флота, Королевских ВВС и морской пехоты под единым командованием. Главной задачей станет максимально быстрое внедрение новых технологий, координация применения беспилотников и разработка эффективных решений для современных боевых действий.

По данным издания, сегодня Украина использует около 200 тысяч дронов ежемесячно, тогда как британский арсенал насчитывает примерно 10 тысяч аппаратов, которых в условиях масштабного конфликта может хватить лишь на несколько дней.

План предусматривает масштабное перевооружение армии. До конца десятилетия подразделения с вертолетами Apache получат вооруженные беспилотники сопровождения, сухопутные войска – новые FPV-дроны, перехватчики и наземные роботизированные платформы для доставки грузов и поддержки подразделений на поле боя.

Кроме того, Великобритания продолжит финансирование перспективного истребителя Tempest, на разработку которого выделят более 8,6 млрд фунтов. В Лондоне подчеркивают, что война России против Украины стала главным стимулом для пересмотра оборонной политики, а полученные Украиной уроки теперь напрямую влияют на трансформацию британской армии.

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