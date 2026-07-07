Британія змінює армію на український зразок: на що зважився Лондон

Великобританія розпочинає масштабну перебудову своїх збройних сил, роблячи ставку на безпілотні технології та автономні системи. Як повідомляє The Telegraph, у рамках нової оборонної стратегії уряд Кіра Стармера створює спеціальну оперативну групу, яка відповідатиме за прискорене впровадження дронів у всіх видах військ.

Британські військові. Фото: з відкритих джерел

Створення нового підрозділу передбачено Планом оборонних інвестицій (Defence Investment Plan), на реалізацію якого виділено 5 млрд. фунтів стерлінгів. Під час розробки концепції британські військові активно вивчали досвід України, де безпілотні системи стали одним із ключових чинників сучасної війни.

Нова структура не стане окремим родом військ, проте об'єднає військовослужбовців армії, флоту, Королівських ВПС та морської піхоти під єдиним командуванням. Головним завданням стане максимально швидке впровадження нових технологій, координація застосування безпілотників та розробка ефективних рішень для сучасних бойових дій.

За даними видання, сьогодні Україна використовує близько 200 тисяч дронів щомісяця, тоді як британський арсенал налічує приблизно 10 тисяч апаратів, яких в умовах масштабного конфлікту може вистачити лише на кілька днів.

План передбачає масштабне переозброєння армії. До кінця десятиліття підрозділи з вертольотами Apache отримають озброєні безпілотники супроводу, сухопутні війська – нові FPV-дрони, перехоплювачі та наземні роботизовані платформи для доставки вантажів та підтримки підрозділів на полі бою.

Крім того, Великобританія продовжить фінансування перспективного винищувача Tempest, на розробку якого буде виділено понад 8,6 млрд фунтів. У Лондоні наголошують, що війна Росії проти України стала головним стимулом для перегляду оборонної політики, а отримані Україною уроки тепер безпосередньо впливають на трансформацію британської армії.

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