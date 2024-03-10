Британия не готова к отправке войск в Украину: какая причина

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон категорически выступил против отправки западных войск в Украину.

Британия не будет отправлять армию в Украину. Фото из открытых источников

При этом глава британского МИД выступил против направления в Украину западных военнослужащих для проведения тренировочных миссий для украинских бойцов.

"Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат", — заявил Дэвид Кэмерон.

По словам министра, размещение в Украине иностранной тренировочной миссии станет очевидной мишенью для российской армии.

"Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина", – добавил глава британского МИД.

Как известно, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать вероятное отправление западных войск в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.

