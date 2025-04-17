Британия ответила, поддержит ли отправку Германией Taurus в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Лондон готов поддержать будущее правительство Германии в решении по передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph, со ссылкой на источники
Ракета Taurus. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу.
По информации источников в правительстве, Великобритания готова поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.
Такая позиция может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу, который вступит в должность в первых числах мая.
The Telegraph добавляет, что Taurus – мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.
Читайте также на портале "Комментарии" — в партии Шольца намекнули, что Украина не получит Taurus, несмотря на обещания Мерца. Фридрих Мерц, вероятнее всего, станет следующим канцлером Германии, подтвердил свою готовность поставить для ВСУ ракеты Taurus. Однако в партии действующего канцлера Олафа Шольца призвали будущих коалиционных партнеров не спешить с такими вопросами, поскольку должно быть принято исключительно общее решение. Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас.
Новости