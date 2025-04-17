Британия ответила, поддержит ли отправку Германией Taurus в Украину

Официальный Лондон готов поддержать будущее правительство Германии в решении по передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph, со ссылкой на источники

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу.

По информации источников в правительстве, Великобритания готова поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Такая позиция может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу, который вступит в должность в первых числах мая.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину наилучшим образом для защиты ее суверенной территории", – заявил британский чиновник, причастный к формированию внешней политики, при этом пожелавший анонимно дать комментарий.

The Telegraph добавляет, что Taurus – мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — в партии Шольца намекнули, что Украина не получит Taurus, несмотря на обещания Мерца. Фридрих Мерц, вероятнее всего, станет следующим канцлером Германии, подтвердил свою готовность поставить для ВСУ ракеты Taurus. Однако в партии действующего канцлера Олафа Шольца призвали будущих коалиционных партнеров не спешить с такими вопросами, поскольку должно быть принято исключительно общее решение. Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас.



