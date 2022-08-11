Британия передаст Украине еще реактивные системы залпового огня: о чем идет речь

Британия дает Украине еще три реактивных системы залпового огня MLRS. Таким образом, страна, помогающая бороться с российской агрессией, удваивает количество систем залпового огня, которые посылает в Украину. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, пишет BBC.

Реактивные системы залпового огня MLRS (фото из открытых источников)

Теперь их будет 6. В сообщении говорится, что они столь же дальнобойны как американские HIMARS. Кроме того, Украина получит "значительное" количество ракет к ним.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия передала Украине четыре зенитных установок Gepard. Германия передала Украине еще одну партию зенитных самоходных установок Gepard и около 50 тысяч боеприпасов для них. Следовательно, наше государство получило еще 4 таких установок. В сообщении говорится, что Украина уже получила восемь установок Gepard, а теперь их будет уже 12. Кроме того, нашему государству передали еще 50 тысяч боеприпасов к ним. Только за прошедшую неделю Германия передала Украине 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 10 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, 8 устройств для борьбы с дронами, 8 мобильных наземных радаров и тепловизоров, несколько холодильников для медикаментов.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине создана комиссия , которая будет контролировать использование оружия от партнеров. Над вооружением, которое Украине предоставляют международные партнеры, будет осуществлять контроль новая специальная комиссия, уже созданная на парламентском заседании депутатов. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Телеграмм. Как отметил руководитель Офиса президента, парламент создал временную специальную комиссию, чтобы осуществлять контроль над тем, как используется вооружение, предоставленное нашей стране международными партнерами во время военного вторжения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!