Британия передаст Украине вертолеты и артснаряды: подробности

Министерство обороны Британии приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает издание "Комментарии", со ссылкой на "BBC".

Британия передаст Украине вертолеты Sea King и 10 тысяч артснарядов. Фото: из открытых источников

По информации агентства, первый из трех вертолетов уже находится в Украине. За последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Кроме того, по словам Уоллеса, Украина получит дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Боекомплект должен помочь ВСУ защитить недавно освобожденную территорию.

Отмечается, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом. Последняя "вертушка" была списана в 2018 году.

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