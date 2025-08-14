logo

BTC/USD

121841

ETH/USD

4776.98

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Британия пересмотрела миротворческую миссию для Украины: от чего отказывается Лондон
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия пересмотрела миротворческую миссию для Украины: от чего отказывается Лондон

The Times пишет о том, что после корректировки планов Лондон считает миротворческую миссию в Украине более реалестичной

14 августа 2025, 09:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Британские военные изменили формат и цели миротворческой миссии, которая заработает в Украине после завершения активной фазы войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Times".

Британия пересмотрела миротворческую миссию для Украины: от чего отказывается Лондон

Великобритания. Фото: из открытых источников

Журналистам стало известно, что командование армии Великобритании отказалось от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины. Вместо этого военные предлагают более "реалистичную миссию", включающую обеспечение безопасности воздушного пространства над западной Украиной, поддержку подготовки украинских военных и разминирование Черного моря.

По информации СМИ, ряд европейских стран высказывали опасения, что развертывание десятков тысяч военных для защиты важных объектов Украины является слишком рискованным. Эти страны не желали предоставить достаточное количество войск для сдерживания российского диктатора Владимира Путина от нападения, что вызвало разочарование у других стран.

Однако теперь в планах Лондона и отдельных стран-участниц "Коалиции решительных", выполнение миротворческими войсками более "реалистичной миссии".

В частности, они будут предоставлять логистическую поддержку, вооружение и экспертов по подготовке, чтобы помочь в восстановлении и переоснащении Сухопутных войск Украины. В этом контексте, планируется обучение военных в западных регионах страны, где ниже вероятность российских атак.

Также планируется выполнение миссий по воздушному патрулированию с применением самолетов Typhoon или F-35, для охраны неба над Украиной и сдерживания российских атак. Задача этих миссий — успокоить украинское население и обеспечить восстановление международных авиаперелетов. Страны-участницы коалиции также будут помогать в разминировании Черного моря и выступят гарантами безопасного прохода всех судов в и из украинских портов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но с одним условием.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/trump-prioritises-ukraine-ceasefire-peace-talks-putin-2v65qr3bf
Теги:

Новости

Все новости