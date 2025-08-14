Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но с одним условием

Президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты издания пообщались с тремя собеседниками – европейским дипломатом, дипломатом, представляющим Британию и чиновником, проинформированным о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду. Все три сказали одну и ту же информацию.

По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник знакомый с разговором, Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

В то же время президент США не стал детализировать, что именно он имел ввиду под гарантиями безопасности. Он лишь обсудил более широкую концепцию.

Согласно слов британского чиновника, Дональд Трамп понимает, что гарантии безопасности со стороны США должны быть частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также глава Белого дома считает, что США сыграли в этом ключевую роль.

Далее издание пишет, что какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных напрямую Украине, хоть и продадут орудие в Европу для использование Украиной.

"Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий", — пишет Politico.

Однако не совсем ясно, такой вывод делает редакция или же это сказали источники.

