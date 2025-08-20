logo

Британия первой подставит плечо Украине: куда готова направить свои войска
commentss НОВОСТИ Все новости

Британия первой подставит плечо Украине: куда готова направить свои войска

The Guardian пишет о том, что Британия действительно готова отправить свои войска в Украину, но с определнным нюансом

20 августа 2025, 12:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания в случае заключения мирного соглашения с Россией готова направить войска для защиты неба и портов Украины. При этом Лондонс разу предупреждает, что размещать своих военных вблизи линии фронта не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Британия первой подставит плечо Украине: куда готова направить свои войска

Британские военные. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что начальник Генерального штаба обороны Великобритании Тони Радакин в среду сообщит об этом своим коллегам на встрече в Пентагоне, целью которой является окончательное согласование обязательств 30 стран по гарантиям безопасности для Украины.

Также, по данным издания, Радакин подтвердит, что Великобритания предоставит Украине солдат для помощи в логистической поддержке и обучении, но не будет отправлять их к границе с РФ.

"Среда — действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без "зеленого света" от президента, поэтому поддержка Трампом (президент США Дональд Трамп – ред.) гарантий безопасности в понедельник начала большую активность", — сказал изданию один из британских чиновников.

Другой чиновник отметил, что Радакин повторит обещания, данные на прошлой неделе министром обороны Великобритании Джоном Гили о том, что страна готова развернуть войска в Украине, "чтобы обеспечить безопасное небо, безопасное море и укрепить украинские Вооруженные силы".

Оба чиновника согласились с тем, что этот шаг рассматривается как логистическая и учебная поддержка, а не как отправка войск на передовую.

Читайте также на портале "Комментарии" — военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Также издание "Комментарии" сообщало – Британия в полной готовности: что готова сделать в первый же день прекращения огня в Украине.




Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2025/aug/19/uk-to-offer-troops-to-defend-ukraines-skies-and-ports-in-pentagon-talks
