Британия первой в мире одобрила пилюли против COVID-19

Британия стала первой страной в мире, одобрившей потенциально революционные противовирусные таблетки против COVID-19. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC и международное информагентство Reuters. Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) рекомендовало использовать препарат "Молнупиравир" как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19 и в течение пяти дней с момента появления симптомов. В клинических испытаниях таблетки, первоначально разработанные для лечения гриппа, снизили риск госпитализации или смерти примерно наполовину.

Коронавирус (фото из открытых источников)





"Молнупиравир", разработанный американскими фармацевтическими компаниями Merck, Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics, является первым пероральным противовирусным препаратом против коронавируса, который можно принимать в виде таблеток.Он влияет на фермент, используемый вирусом для создания своих копий, внося ошибки в свой генетический код. Это должно предотвратить его размножение, чтобы поддерживать низкий уровень вируса в организме и снизить тяжесть заболевания. Производитель заявил, что этот подход должен сделать лечение одинаково эффективным против новых вариантов вируса с его развитием в будущем.





Напомним, в нашей стране будут испытывать в тестовом режиме таблетки от коронавирусной болезни – Pfizer и Merck. Об этом сообщает Минздрав. По обнародованной информации, новое лекарство от ковида "Ритонавир" производства Pfizer, которое производитель выпускает в таблетках, будут испытывать на тех добровольцах, кто имел контакты с инфицированными. Другие таблетки MK4482-013 производства Merck будут тестироваться в городском студенческом медицинском учреждении Харьковского городского совета.





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