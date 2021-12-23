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Британия предостерегает Россию от «стратегической ошибки»: о чем предупреждает государство

Предостережение сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс

23 декабря 2021, 18:49
Автор:

Карина Ожерельева
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 23 декабря, повторила свое предупреждение России о том, что любое вторжение в Украину будет дорогой ошибкой, но приветствовало готовность Москвы начать переговоры. Об этом сообщает Reuters.

Британия предостерегает Россию от «стратегической ошибки»: о чем предупреждает государство

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - фото из открытых источников

"Любое российское вторжение было бы огромной стратегической ошибкой и было бы встречено с большой силой, включая скоординированные санкции с нашими союзниками, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России. Единственный выход из нынешней ситуации для России – это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала сигнал о готовности начать переговоры в январе ", – сказала Трасс в заявлении.

Кремль отрицает свои планы вторжения и говорит, что Запад охвачен русофобией. Москва говорит, что расширение НАТО угрожает России и нарушило заверения, данные ей после распада Советского Союза в 1991 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", главный дипломат США Энтони Блинкен уверен , что прямые переговоры США и России по Украине начнутся в первой декаде января. В Соединенных Штатах Америки (США) продолжаются согласование даты начала прямых переговоров с Россией. Об этом уже неоднократно удавалось узнать журналистам, а ныне было официально объявлено. Так главный дипломат США Энтони Блинкен анонсировал их на начало января. Энтони Блинкен на пресс-конференции также озвучил вслух и предупреждение о "масштабных последствиях", если Россия "втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".

Также "Комментарии" писали, что на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул , что Россия выступает за нерасширение НАТО на восток.


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Источник: https://www.reuters.com/world/uk-warns-russia-against-strategic-mistake-welcomes-talks-2021-12-23/
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