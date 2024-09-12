Британия приняла важное решение: смогут ли ВСУ бить вглубь РФ

Великобритания уже приняла решение о разрешении на удары Storm Shadow в глубь РФ.

Британия приняла решение об ударах вглубь РФ. Фото из открытых источников

Как утверждает издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято.

При этом издание отмечает, что, как ожидается, об этом не будет публично объявлено 13 сентября, когда британский премьер-министр Кир Стармер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Как известно, официально Лондон заявляет, что решение по дальнобойным ударам по РФ еще не принято. К тому же такое решение поддерживают далеко не все в команде Джо Байдена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области российские захватчики активизировали наступательные действия, в сутки враг совершает 7-8 атак, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "На Харьковщине, в частности в полосе ответственности нашей Третьей штурмовой, сейчас повысилось количество штурмовых действий противника. Враг пытается вернуть территории, утраченные в результате наших успешных наступательных действий", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители во время поездки в Турцию. Источники издания Middle East Eye рассказали, что Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, поскольку опасается, что Украина сможет атаковать его самолет. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского диктатора в Анкару был отложен.