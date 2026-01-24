Британия против Трампа: за что Стармер потребовал срочных извинений

Рубрики
Премьер-министр Великобритании Сер Кир Стармер публично раскритиковал президента США Дональда Трампа за заявления о роли войск НАТО в Афганистане, назвав их "обидными и, откровенно говоря, ужасающими". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Independent".
Журналисты отмечают, лидер Лейбористской партии Великобритании стал одним из главных критиков Трампа после его заявления о том, что силы НАТО якобы держались "в стороне" от линии фронта в Афганистане, что оскорбило память погибших и раненых британских военнослужащих.
Стармер присоединился к ветеранам, политикам всех партий и принцу Гарри, требуя признания заслуг и жертв солдат.
Он акцентировал заслуги 457 британских военнослужащих, погибших в Афганистане, и заявил о необходимости уважительного отношения к их памяти.
В свою очередь Принц Гарри отметил, что жертвы британских солдат заслуживают правдивого освещения и уважения.
Министр обороны Джон Гили назвал погибших героем, а Эл Карнс призвал критиков лично встретиться с семьями военнослужащих, чтобы понять масштаб их жертвы.
Сер Малкольм Рифкинд заявил, что Трамп либо не проверял факты, либо сознательно лгал, подрывая репутацию США.
