Британия против Трампа: за что Стармер потребовал срочных извинений

Премьер-министр Великобритании Сер Кир Стармер публично раскритиковал президента США Дональда Трампа за заявления о роли войск НАТО в Афганистане, назвав их "обидными и, откровенно говоря, ужасающими". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Independent".

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, лидер Лейбористской партии Великобритании стал одним из главных критиков Трампа после его заявления о том, что силы НАТО якобы держались "в стороне" от линии фронта в Афганистане, что оскорбило память погибших и раненых британских военнослужащих.

Стармер присоединился к ветеранам, политикам всех партий и принцу Гарри, требуя признания заслуг и жертв солдат.

"Я считаю замечания президента Трампа обидными и, откровенно говоря, ужасающими, и меня не удивляет, что они причинили боль близким погибших и раненых", – заявил Кир Стармер.

Он акцентировал заслуги 457 британских военнослужащих, погибших в Афганистане, и заявил о необходимости уважительного отношения к их памяти.

В свою очередь Принц Гарри отметил, что жертвы британских солдат заслуживают правдивого освещения и уважения.

Министр обороны Джон Гили назвал погибших героем, а Эл Карнс призвал критиков лично встретиться с семьями военнослужащих, чтобы понять масштаб их жертвы.

Сер Малкольм Рифкинд заявил, что Трамп либо не проверял факты, либо сознательно лгал, подрывая репутацию США.

