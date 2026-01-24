Британія проти Трампа: за що Стармер зажадав термінових вибачень

Прем'єр-міністр Великобританії Сер Кір Стармер публічно розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви про роль військ НАТО в Афганістані, назвавши їх "образливими і, відверто кажучи, жахливими". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "The Independent".

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що лідер Лейбористської партії Великобританії став одним із головних критиків Трампа після його заяви про те, що сили НАТО нібито трималися "осторонь" від лінії фронту в Афганістані, що образило пам'ять загиблих і поранених британських військовослужбовців.

Стармер приєднався до ветеранів, політиків усіх партій та принца Гаррі, вимагаючи визнання заслуг та жертв солдатів.

"Я вважаю зауваження президента Трампа образливими і, відверто кажучи, жахливими, і мене не дивує, що вони завдали біль близьким загиблих та поранених", — заявив Кір Стармер.

Він наголосив на заслугах 457 британських військовослужбовців, які загинули в Афганістані, і заявив про необхідність шанобливого ставлення до їх пам'яті.

У свою чергу Принц Гаррі зазначив, що жертви британських солдатів заслуговують на правдиве висвітлення та повагу.

Міністр оборони Джон Гілі назвав загиблих героєм, а Ел Карнс закликав критиків особисто зустрітися із сім'ями військовослужбовців, щоб зрозуміти масштаб їхньої жертви.

Сір Малкольм Ріфкінд заявив, що Трамп або не перевіряв факти, або свідомо брехав, підриваючи репутацію США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи стримування РФ на крайній півночі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби глави британського уряду.



