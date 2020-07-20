Британия провела испытания вакцины от COVID-19 на людях: ученые опубликовали результат

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Екатерина Белоброва
В Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 на людях, которые начались еще в апреле. Об этом сообщает британское агентство SkyNews, ссылаясь на официальные данные, полученные после лабораторных работ ученых Оксфордского университета совместно с компанией с компанией AstraZenec.
Как отмечается, вакцина вызывает иммунную реакцию и является безопасной.
"Первые тесты на людях показали, что вакцина против коронавируса, которая разрабатывается в Оксфордском университете, является безопасной и вызывает иммунную реакцию", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский врач отметила, какая именно группа в социуме наиболее подвержена риску заболевания коронавирусом и может заболеть даже повторно.
"Есть люди, у которых иммунная система плохо отвечает на инфекцию, так же как и на вакцинацию, к слову. Это приблизительно 5% населения. Вследствие каких-то причин их организм не производит иммунный ответ на вакцину", - отметила профессор Алла Волоха.
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