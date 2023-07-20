Британия сняла санкции с известного российского олигарха: какая причина

Великобритания упразднила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Олег Тиньков. Фото из открытых источников

В документе, опубликованном британским правительством, сообщается, что с 20 июля с Тинькова сняты санкции. Теперь его активы разморожены. Также запрет предоставления трастовых услуг отменен. Тинькову также больше не запрещен въезд в страну.

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Стоит отметить, против российского бизнесмена Олега Тынькова начали действовать британские санкции спустя месяц после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В начале этого года в МИД Великобритании поступило письмо от Тинькова, в котором он официально обратился с просьбой исключить его из санкционного списка. Он заявил, что поддерживает решение официального Лондона о введении санкций против лиц, которые поддерживают действия путинского режима, способствуют тому, что российский диктатор Путин мог продолжать полномасштабную войну против Украины.

"Печально, что они (российские власти – ред.) ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на поддерживающих Путина и его вторжение", — говорится в заявлении российского олигарха.

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